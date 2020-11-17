Смехов выразил соболезнования в связи со смертью Романа Виктюка

Актёр театра и кино, режиссёр Вениамин Смехов выразил соболезнования в связи со смертью народного артиста России Романа Виктюка.

«Горе, что ушёл один из лучших на театральном пространстве отечества... Я знаю его чудесные времена в Вильнюсе и помню и я, и моя жена. Помним, потому что благословляли его выдающийся успех со «Служанками»... И это был звёздный час Театра Романа Виктюка. И всё дальнейшее всё равно освещалось его дерзким, весёлым, элегантным талантом», — сказал Смехов.

Ранее советская и российская актриса Валентина Талызина в разговоре с RT назвала Виктюка великим гением.

Виктюк умер в возрасте 84 лет. В конце октября его госпитализировали с коронавирусной инфекцией.