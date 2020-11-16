Пригожин прокомментировал высказывание Меладзе об участии в новогодних шоу

Музыкальный продюсер Иосиф Пригожин прокомментировал предложение Валерия Меладзе другим артистам отказаться от съёмок в новогодних программах на фоне отмены праздничных мероприятий, в том числе концертов, из-за пандемии.

«Мне кажется, Валерий Меладзе своим заявлением сумел привлечь внимание общественности к той проблеме, в которой мы оказались», — заявил он в беседе с телеканалом «Звезда».

Как отметил Пригожин, речь идёт не о нём с Валерией, не о Филиппе Киркорове и не о Сергее Шнурове. По его словам, облагать целую индустрию многомесячными ограничениями несправедливо, поскольку миллионы граждан продолжают тесно контактировать друг с другом в метро.

«Артист выступает как предприятие, вокруг него огромное количество людей, сотрудников. Закрыли концертный зал — и огромное количество людей без работы», — добавил продюсер.

Ранее Меладзе заявил, что, возможно, артистам было бы правильно «отказаться от съёмок в новогодних программах» на фоне отмены праздничных мероприятий, в том числе концертов. По его мнению, вероятно, «тогда кто-то заметит, что есть целая отрасль, в которой десятки тысяч человек лишены работы уже в течение многих месяцев».

Позднее певец объяснил свои слова в беседе с «Московским комсомольцем». Он отметил, что не призывает к бойкоту, а «лишь гипотетически предположил ситуацию, каково бы было, если бы не было в новогоднюю ночь «Огоньков» и других развлекательных программ».