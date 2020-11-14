Веденеева назвала Джигарханяна неповторимым и уникальным человеком

Актриса театра и кино, телеведущая Татьяна Веденеева рассказала в беседе с RT о совместной работе с актёром и театральным режиссёром Арменом Джигарханяном.

«Я была ещё студенткой, когда с ним снималась... Я должна сказать, что он такой великий артист, которому подвластны, на мой взгляд, совершенно разные жанры, разные роли. Он на съёмочной площадке был другом, он не был мэтром, который бы смотрел свысока, он был другом и постоянным примером для подражания. Для меня, как для начинающей тогда студентки-артистки, смотреть на актёров его уровня — это было всё равно что ходить на занятия в школу по мастерству», — подчеркнула Веденеева.

Актриса отметила, что Джигарханян сыграл более 200 ролей, в каждой из которых был неповторим.

«Такое впечатление, что в нём существовало несколько Арменов Джигарханянов. И ему было подвластно всё: сыграть криминального авторитета, или озвучить мультик, или сыграть героя-любовника... Совершенно неповторимый, уникальный человек. Конечно, очень-очень сердце тоскует, что его больше нет», — заключила Веденеева.

Армен Джигарханян скончался в ночь на 14 ноября.

Президент России Владимир Путин уже выразил соболезнования в связи со смертью Джигарханяна.