Прошедшая ночь в Москве стала самой холодной с начала осени
- РИА Новости
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Об этом РИА Новости заявил ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Александр Синенков.
«Да, можно сказать, что это была первая морозная ночь, минимальная температура была -0,5 °С на высоте 2 м, а на почве, естественно, ниже — в пределах -1…-2 °С», — отметил он.
Ранее ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в эфире радио «Комсомольская правда» рассказал, какая погода ожидается в России предстоящей зимой.