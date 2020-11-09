Прошедшая ночь в Москве стала самой холодной с начала осени

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Ночь с 8 на 9 ноября в Москве стала самой холодной с начала осени: температура воздуха опустилась до -0,5 °С.
Прошедшая ночь в Москве стала самой холодной с начала осени
  • РИА Новости
  • © Валерий Мельников

Об этом РИА Новости заявил ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Александр Синенков.

«Да, можно сказать, что это была первая морозная ночь, минимальная температура была -0,5 °С на высоте 2 м, а на почве, естественно, ниже — в пределах -1…-2 °С», — отметил он.

Ранее ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в эфире радио «Комсомольская правда» рассказал, какая погода ожидается в России предстоящей зимой.

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