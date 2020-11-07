Синоптик рассказал о погоде в России предстоящей зимой

Короткая ссылка
Ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в эфире радио «Комсомольская правда» рассказал, какая погода ожидается в России предстоящей зимой.
Синоптик рассказал о погоде в России предстоящей зимой
  • РИА Новости

«Превышение нормы будет отмечаться на 2—4 градуса. По осадкам ждём 120% — тёплая зима с большим количеством снега», — сказал Тишковец.

По его словам, зима будет вдвое холоднее предыдущей, «но теплее, чем должна быть».

«Для сравнения: предыдущей зимой аномалия достигала 8—10 градусов над нормой. Этот сезон будет вдвое холоднее, чем предыдущий», — заявил синоптик.

Ранее заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина сообщила, что в столичном регионе на следующей неделе ожидается затяжное похолодание.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить