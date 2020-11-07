Синоптик рассказал о погоде в России предстоящей зимой

Ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в эфире радио «Комсомольская правда» рассказал, какая погода ожидается в России предстоящей зимой.

«Превышение нормы будет отмечаться на 2—4 градуса. По осадкам ждём 120% — тёплая зима с большим количеством снега», — сказал Тишковец.

По его словам, зима будет вдвое холоднее предыдущей, «но теплее, чем должна быть».

«Для сравнения: предыдущей зимой аномалия достигала 8—10 градусов над нормой. Этот сезон будет вдвое холоднее, чем предыдущий», — заявил синоптик.

Ранее заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина сообщила, что в столичном регионе на следующей неделе ожидается затяжное похолодание.