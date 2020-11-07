Синоптики предупредили о затяжном похолодании в России

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Заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина сообщила, что в столичном регионе ожидается резкое понижение температуры на 5—8 °C. Похолодание может быть затяжным и продлится до 15 ноября. Об этом пишет «Российская газета».
Синоптики предупредили о затяжном похолодании в России
  • © РИА Новости / Владимир Федоренко

«Можно сказать, что приходят первые заморозки. Ведь в октябре в Москве температура не понижалась до отрицательных значений», — сообщила она. 

По её словам, 9 ноября днём будет «довольно прохладно» — температура воздуха не будет превышать +1…+3 °C. Ветер северо-западный, до 11 м/с.

Паршина добавила, что «будет хоть и прохладно, но сухо», при этом похолодание покажется резким. На дорогах возможно образование гололедицы.

Отмечается, что с 9 по 15 ноября по ночам ожидается -5…0 °C, днём -3…+2 °C.

Ранее ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в беседе с НСН рассказал о погоде в Центральном федеральном округе.

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