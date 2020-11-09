Похолодание в европейской части России будет затяжным

Период похолодания на европейской территории России будет длиться как минимум неделю, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«Холодные воздушные массы приходят в начале недели. В течение всей недели будет такой характер погоды на европейской части России», — цитирует ТАСС Вильфанда.

По его словам, подобная температура соответствует климатической норме и только кажется резким похолоданием.

«Это будет восприниматься тяжело после теплого периода», — добавил он.

Ранее ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в эфире радио «Комсомольская правда» рассказал, какая погода ожидается в России предстоящей зимой.