Похолодание в европейской части России будет затяжным
- АГН «Москва»
- © Андрей Никеричев
«Холодные воздушные массы приходят в начале недели. В течение всей недели будет такой характер погоды на европейской части России», — цитирует ТАСС Вильфанда.
По его словам, подобная температура соответствует климатической норме и только кажется резким похолоданием.
«Это будет восприниматься тяжело после теплого периода», — добавил он.
Ранее ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в эфире радио «Комсомольская правда» рассказал, какая погода ожидается в России предстоящей зимой.