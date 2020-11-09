Похолодание в европейской части России будет затяжным

Короткая ссылка
Период похолодания на европейской территории России будет длиться как минимум неделю, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
Похолодание в европейской части России будет затяжным
  • АГН «Москва»
  • © Андрей Никеричев

«Холодные воздушные массы приходят в начале недели. В течение всей недели будет такой характер погоды на европейской части России», — цитирует ТАСС Вильфанда.

По его словам, подобная температура соответствует климатической норме и только кажется резким похолоданием.

«Это будет восприниматься тяжело после теплого периода», — добавил он.

Ранее ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в эфире радио «Комсомольская правда» рассказал, какая погода ожидается в России предстоящей зимой.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить