Путин назвал Жванецкого талантливым и обаятельным человеком

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Президент России Владимир Путин выразил глубокие соболезнования родным и близким писателя-сатирика Михаила Жванецкого. Глава государства назвал артиста талантливым и обаятельным человеком.
Путин назвал Жванецкого талантливым и обаятельным человеком
  • © Алексей Никольский
  • РИА Новости

«Михаил Михайлович был одарённым, очень талантливым и обаятельным человеком, настоящим Мастером. Его рассказы, афоризмы, меткое слово — стали символом целой эпохи. Он умел говорить с удивительным юмором о серьёзных и важных вещах, и за это его искренне любили люди — и в России, и во многих других странах», — говорится в послании Путина.

Он отметил, что в России сохранят «самую добрую память» о Михаиле Жванецком.

Жванецкий скончался на 87-м году жизни. Как отметил артист эстрады Евгений Петросян, про таких людей говорят «человек-эпоха».

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