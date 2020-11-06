Путин назвал Жванецкого талантливым и обаятельным человеком
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- РИА Новости
«Михаил Михайлович был одарённым, очень талантливым и обаятельным человеком, настоящим Мастером. Его рассказы, афоризмы, меткое слово — стали символом целой эпохи. Он умел говорить с удивительным юмором о серьёзных и важных вещах, и за это его искренне любили люди — и в России, и во многих других странах», — говорится в послании Путина.
Он отметил, что в России сохранят «самую добрую память» о Михаиле Жванецком.
Жванецкий скончался на 87-м году жизни. Как отметил артист эстрады Евгений Петросян, про таких людей говорят «человек-эпоха».