Петросян назвал Жванецкого человеком-эпохой

Артист эстрады Евгений Петросян выразил соболезнования в связи со смертью писателя-сатирика Михаила Жванецкого.

«Про таких людей говорят «человек-эпоха». Самобытный, неповторимый, со своим методом мышления и в юморе, и по жизни. Со своей стилистикой, со своей логикой», — заявил он в беседе с телеканалом «Звезда».

Как отметил Петросян, Жванецкий неоднократно был первооткрывателем художественных приёмов.

По мнению артиста, о сатирике будут писать книги, его будут изучать, он будет по-прежнему звучать на телевидении.

«И это замечательно, что мы не имеем возможность сказать ему: «Прощай». Мы имеем возможность сказать: «Оставайся с нами, покуда люди любят юмор, они будут чтить тебя, помнить и смотреть», — добавил он.

Со своей стороны, режиссёр, худрук киножурнала «Ералаш» Борис Грачевский в беседе с телеканалом «360» назвал Жванецкого величайшим юмористом.

«За такой огромный период времени создал столько тонкого, настоящего юмора, который вряд ли кто-то может повторить и сравниться с ним», — отметил он.

По его словам, Жванецкий был абсолютным королём юмора, большим, великим писателем.

Жванецкий скончался на 87-м году жизни.