Зеленский прокомментировал смерть Жванецкого

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал смерть сатирика Михаила Жванецкого.

Как написал глава Украины на своей странице в Twitter, он был поклонником Жванецкого.

«Как говорил Михаил Жванецкий, ничего страшного, если над тобой смеются. Значительно хуже, когда над тобой плачут. Сегодня такой горький день. Соболезнования всем, кто его любил и знал. Я среди пылких поклонников силы мысли Михаила Михайловича. Его сатира стала для многих мудростью», — отметил Зеленский.

Як казав Михайло Жванецький, нічого страшного, якщо над тобою сміються. Значно гірше, коли над тобою плачуть. Сьогодні такий гіркий день. Співчуття всім, хто його любив і знав. Я – серед палких шанувальників сили думки Михайла Михайловича. Його сатира стала для багатьох мудрістю. — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) November 6, 2020

Ранее стало известно, что писатель-сатирик Михаил Жванецкий скончался на 87-м году жизни.

Позднее актёр и телеведущий Александр Олешко прокомментировал в беседе с RT сообщение о смерти Жванецкого.