Зеленский прокомментировал смерть Жванецкого

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Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал смерть сатирика Михаила Жванецкого.
Зеленский прокомментировал смерть Жванецкого
  • © Andrei Ladygin/Russian Look
  • globallookpress.com

Как написал глава Украины на своей странице в Twitter, он был поклонником Жванецкого.

«Как говорил Михаил Жванецкий, ничего страшного, если над тобой смеются. Значительно хуже, когда над тобой плачут. Сегодня такой горький день. Соболезнования всем, кто его любил и знал. Я среди пылких поклонников силы мысли Михаила Михайловича. Его сатира стала для многих мудростью», — отметил Зеленский.

Ранее стало известно, что писатель-сатирик Михаил Жванецкий скончался на 87-м году жизни.

Позднее актёр и телеведущий Александр Олешко прокомментировал в беседе с RT сообщение о смерти Жванецкого.

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