Вильфанд прогнозирует аномальное тепло в ряде регионов России

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В регионах Западной Сибири и Красноярском крае в ближайшие семь дней прогнозируется аномально высокая температура. Об этом заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
Вильфанд прогнозирует аномальное тепло в ряде регионов России
  • © Serguei Fomine/Global Look Press

«Практически повсеместно в России температура будет выше нормы в ближайшие дни. Особенно высокая температура по отношению к норме на севере Западной Сибири и Красноярского края. Там температура на 8 °С...10 °С выше нормы», — приводит ТАСС его слова.

Вильфанд уточнил, что в Европейской России температура ожидается на 2 °С...6 °С выше климатической нормы.

«Температура и там очень высокая. Южнее Москвы на 4 °С...6 °С градусов выше нормы температура будет, а на севере Центрального федерального округа, в Северо-Западном федеральном округе — на 2...4 °С выше нормы», — добавил синоптик.

Ранее в Гидрометцентре предупредили москвичей о похолодании.

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