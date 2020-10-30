Вильфанд прогнозирует аномальное тепло в ряде регионов России

В регионах Западной Сибири и Красноярском крае в ближайшие семь дней прогнозируется аномально высокая температура. Об этом заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«Практически повсеместно в России температура будет выше нормы в ближайшие дни. Особенно высокая температура по отношению к норме на севере Западной Сибири и Красноярского края. Там температура на 8 °С...10 °С выше нормы», — приводит ТАСС его слова.

Вильфанд уточнил, что в Европейской России температура ожидается на 2 °С...6 °С выше климатической нормы.

«Температура и там очень высокая. Южнее Москвы на 4 °С...6 °С градусов выше нормы температура будет, а на севере Центрального федерального округа, в Северо-Западном федеральном округе — на 2...4 °С выше нормы», — добавил синоптик.

Ранее в Гидрометцентре предупредили москвичей о похолодании.