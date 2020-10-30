В Гидрометцентре предупредили москвичей о похолодании

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В конце недели в Москве ожидается похолодание, ночью возможны небольшие заморозки. Об этом заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
В Гидрометцентре предупредили москвичей о похолодании
  • © РИА Новости / Евгений Одиноков

«В Москве будет меняться характер погоды. В пятницу и субботу осадков не ожидаем, но уже в воскресенье местами пройдут небольшие дожди. Солнца будет меньше в эти дни», — приводит ТАСС его слова.

По словам Вильфанда, температура днём в столице будет в пределах +5 °С...+8 °С.

Однако период похолодания в Москве будет недолгим, и уже со следующего вторника столица окажется под влиянием антициклона.

«Во вторник мы уже окажемся под влиянием антициклона, поэтому погода будет малооблачной, без осадков. Температура заметно повысится: ночью будет +5 °С...+6 °С, днём — +7 °С...+12 °С. Вернутся двузначные показатели», — добавил синоптик.

Ранее Вильфанд рассказал о погоде в России в ноябре.

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