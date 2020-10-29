Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал о погоде в России в ноябре.

Он сообщил, что «средняя месячная температура по всей стране будет около и выше нормы».

По его словам, «это касается и азиатской территории, и европейской».

Синоптик заявил, что «особенно высокая температура будет в Коми, Архангельской области, Ямало-Ненецком округе, в Якутии, на севере Красноярского края», и отметил, что «температурный фон ниже нормы не прогнозируется вообще нигде».

«Ноябрь продолжит тенденцию тёплых осенних месяцев в России», — цитирует ТАСС Вильфанда.

Ранее главный синоптик Санкт-Петербурга Александр Колесов рассказал в интервью порталу «Невские новости» о погоде в городе в ноябре.