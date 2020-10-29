Синоптики рассказали о погоде в Москве в начале ноября

Главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова в беседе с RT рассказала о погоде в столичном регионе в ближайшие несколько дней.

«Пока что погоду у нас определяет антициклон, мы находимся на его западной периферии, поэтому погода удерживается довольно тёплая, аномалия температуры достигает где-то 4—5 °С. Ночи тоже у нас тёплые, в прошедшую ночь практически нигде не наблюдалась температура ниже 0 °С», — отметила Позднякова.

По её словам, 30 октября характер погоды будет меняться.

«Во второй половине дня столичный регион будут пересекать «хвосты» атмосферных фронтов, поэтому ближайшей ночью у нас без осадков: +2...+4 °С в Москве, от 0 до +5 °С по области. Завтра к вечеру может покапать небольшой дождик. Погода будет более облачная... Максимальная температура в городе: +7...+9 °С, по области: +5...+10 °С. В субботу и в воскресенье погоду будут определять эти атмосферные фронты... Дневная температура в субботу в городе: +7...+9 °С, по области: +5...+10 °С», — рассказала метеоролог.

Эксперт добавил, что 1 ноября будет чуть прохладнее.

«Днём: +6...+8 °С, по области: +3...+8 °С. В последующие дни влияние антициклона восстановится, погода будет сначала облачная с прояснениями, потом переменная облачность и без осадков. Практически вся первая пятидневка ноября будет с таким характером погоды. Преобладающие температуры в ночные часы: от 0 до +6 °С, дневная температура будет в пределах +3...+8 °С, но в отдельные дни может быть даже +9 °С в городе. Так что тёплая погода, несвойственная первым числам ноября, в столичном регионе сохранится», — заключила она.

Ранее сообщалось, что в Москве в четверг, 29 октября, ожидается до +11 °С.