Синоптик рассказал о «марсианской пыли» в Москве в ноябре
- РИА Новости
«Часты будут заходы мощных антициклональных образований, которые делают предстоящий месяц очень засушливым. Дефицит осадков будет значимый, осадков будет мало. Это будет сухая погода с такой марсианской пылью», — цитирует его РИА Новости.
Он добавил, что температура в ноябре будет опускаться, ночами будет холодно, а днём могут быть слабоположительные температуры.
«Но на фоне отсутствия осадков это не будет приводить к гололёдным явлениям и приходам осадков в виде снега», — рассказал Тишковец.
Также синоптик отметил, что снежный покров может образоваться в Москве в конце месяца лишь при «самом оптимистическом варианте».
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