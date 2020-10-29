Синоптик рассказал о «марсианской пыли» в Москве в ноябре

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Ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал, какая погода ожидается в Москве в ноябре. По его словам, в столице будет «сухая погода с такой марсианской пылью».
Синоптик рассказал о «марсианской пыли» в Москве в ноябре
  • РИА Новости

«Часты будут заходы мощных антициклональных образований, которые делают предстоящий месяц очень засушливым. Дефицит осадков будет значимый, осадков будет мало. Это будет сухая погода с такой марсианской пылью», — цитирует его РИА Новости.

Он добавил, что температура в ноябре будет опускаться, ночами будет холодно, а днём могут быть слабоположительные температуры.

«Но на фоне отсутствия осадков это не будет приводить к гололёдным явлениям и приходам осадков в виде снега», — рассказал Тишковец.

Также синоптик отметил, что снежный покров может образоваться в Москве в конце месяца лишь при «самом оптимистическом варианте».

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