Климатолог оценил изменения погодных условий в России

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Заведующий лабораторией климатологии Института географии РАН Владимир Семёнов оценил изменения погодных условий в России.
Климатолог оценил изменения погодных условий в России
  • © Александр Авилов
  • АГН «Москва»

В беседе с URA.RU он заявил, что за последние 30 лет в стране сдвинулся день перехода через нулевую температуру осенью.

«Из всех сезонов осень и зима теплеют быстрее всего. Медленнее теплеют лето и весна. Осенью чаще наблюдаем такие положительные аномалии, чем весной, где дата перехода через 0 °С не сильно изменилась. А осенью за последние 30 лет она сдвинулась почти на две недели», — сказал Семёнов.

По его мнению, это связано с глобальным потеплением. Как отметил эксперт, осень на европейской части территории России за 30 лет стала теплее на три градуса.

Ранее ведущий специалист центра «Фобос» Александр Семенков в беседе с Nation News рассказал о погоде в регионах России.

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