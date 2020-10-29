В Российской кинологической федерации оценили идею ввести штрафы за жестокое обращение с животными

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Президент Российской кинологической федерации (РКФ) Владимир Голубев прокомментировал идею ввести штрафы за жестокое обращение с животными.
В Российской кинологической федерации оценили идею ввести штрафы за жестокое обращение с животными
  • РИА Новости

В беседе с газетой «Известия» он высказал мнение, что это крайне необходимая мера.

Вместе с тем он отметил, что нужно чётко сформулировать, какое состояние животного будет считаться вне закона.

«Нелогично штрафовать хозяина собаки, если животное своим громким лаем сигнализирует, например, об опасности. А вот если питомец воет без остановки из-за проблем со здоровьем, а хозяин не принимает никаких мер — это безответственное отношение не только к животному, но и к окружающим», — пояснил эксперт.

Он добавил, что то же касается и штрафов за ненадлежащий уход за животными.

Ранее президент Российской ассоциации любителей домашних животных Электрон Дементьев в беседе с Inforeactor оценил законопроект об обязательной регистрации собак.

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