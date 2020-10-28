Свердловский театр оперы и балета отменил спектакли из-за COVID-19

Свердловский театр оперы и балета отменил ряд спектаклей из-за COVID-19.

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу.

Часть артистов балета находятся на больничном, ожидая результатов теста.

«Сотрудники театра не допускаются на работу с любыми признаками ОРВИ. Им предлагается пройти тестирование на коронавирус. В театре введены жёсткие карантинные меры, на которых настаивает Роспотребнадзор. Соответственно, балетные спектакли отменены до 1 ноября», — заявили в пресс-службе.

В частности, отменены постановки «Приказ короля» (29 октября), «Дон Кихот (III акт)», «Вальпургиева ночь» (30 октября) и «Лебединое озеро» (1 ноября).

Билеты можно сдать до 8 ноября.

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