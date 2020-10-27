В Театре имени Ленсовета рассказали о состоянии здоровья Сергея Мигицко

Художественный руководитель Театра имени Ленсовета Лариса Луппиан рассказала о состоянии здоровья народного артиста России Сергея Мигицко.

Об этом сообщает «Петербургский дневник».

«Сергей Григорьевич давно заболел коронавирусом, но болезнь протекает у него легко, он нормально себя чувствует и сейчас ждёт второй отрицательный тест», — заявила Луппиан.

Ранее сообщалось, что более чем у десяти актёров Санкт-Петербургского академического театра имени Ленсовета выявили коронавирусную инфекцию COVID-19.

Вирусолог, сотрудник Федерального исследовательского центра фундаментальной и трансляционной медицины Александр Чепурнов в беседе с URA.RU оценил ситуацию с COVID-19.