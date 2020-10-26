Анита Цой даст юбилейный концерт в Кремле
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- РИА Новости
Как рассказали в пресс-службе артистки, работа над представлением «Пятый океан» началась ещё в феврале 2020 года и продолжается по сей день.
Певица не только исполняет в шоу главную роль, но и выступает в качестве его автора и режиссёра.
Подробности мероприятия пока не раскрываются, однако организаторы обещают, что оно будет «неординарным, зрелищным, красивым, с уникальным музыкальным наполнением, непохожим на то, что зрители видели раньше».
«Премьера юбилейной программы станет особенным подарком, который Анита делает своим поклонникам накануне важной личной даты. Она приглашает желающих из всех уголков страны отметить вместе это событие незабываемым праздником в самом сердце России», — отметили в пресс-службе Государственного Кремлёвского дворца.
В середине июля Цой, госпитализированную с коронавирусной инфекцией COVID-19, выписали из больницы.