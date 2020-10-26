Анита Цой даст юбилейный концерт в Кремле

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Анита Цой даст в Государственном Кремлёвском дворце концерт, посвящённый своему 50-летию. Он состоится 6 февраля 2021 года.
Анита Цой даст юбилейный концерт в Кремле
  • © Григорий Сысоев
  • РИА Новости

Как рассказали в пресс-службе артистки, работа над представлением «Пятый океан» началась ещё в феврале 2020 года и продолжается по сей день.

Певица не только исполняет в шоу главную роль, но и выступает в качестве его автора и режиссёра.

Подробности мероприятия пока не раскрываются, однако организаторы обещают, что оно будет «неординарным, зрелищным, красивым, с уникальным музыкальным наполнением, непохожим на то, что зрители видели раньше».

​«Премьера юбилейной программы станет особенным подарком, который Анита делает своим поклонникам накануне важной личной даты. Она приглашает желающих из всех уголков страны отметить вместе это событие незабываемым праздником в самом сердце России», — отметили в пресс-службе Государственного Кремлёвского дворца.

В середине июля Цой, госпитализированную с коронавирусной инфекцией COVID-19, выписали из больницы.

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