Вильфанд: сезон лесных пожаров в России завершится в начале ноября

Метеорологи ожидают, что сезон лесных пожаров в России завершится в первых числах ноября, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«В отдельных районах Южного федерального округа — Астраханская, Волгоградская области, север Краснодарского края — высокая пожарная опасность прогнозируется в течение ближайших трёх-четырёх дней. Мы (метеорологи. — RT) его заканчиваем в первых числах ноября», — цитирует ТАСС Вильфанда.

По словам синоптика, за последние пять лет в связи с глобальным потеплением пожароопасный сезон стал длиннее почти на месяц.

Ранее в пресс-службе регионального Минприроды сообщили, что в Удмуртии объявлен закрытым пожароопасный сезон.