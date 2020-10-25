Вильфанд: сезон лесных пожаров в России завершится в начале ноября

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Метеорологи ожидают, что сезон лесных пожаров в России завершится в первых числах ноября, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
Вильфанд: сезон лесных пожаров в России завершится в начале ноября
  • РИА Новости

«В отдельных районах Южного федерального округа — Астраханская, Волгоградская области, север Краснодарского края — высокая пожарная опасность прогнозируется в течение ближайших трёх-четырёх дней.  Мы (метеорологи. — RT) его заканчиваем в первых числах ноября», — цитирует ТАСС Вильфанда.

По словам синоптика, за последние пять лет в связи с глобальным потеплением пожароопасный сезон стал длиннее почти на месяц. 

Ранее в пресс-службе регионального Минприроды сообщили, что в Удмуртии объявлен закрытым пожароопасный сезон

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