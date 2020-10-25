Синоптики прогнозируют аномальное тепло в России в конце октября

Аномально тёплая погода прогнозируется практически на всей территории России в последнюю неделю октября. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«Практически вся территория России будет с положительными аномалиями на следующей неделе», — цитирует ТАСС Вильфанда.

По словам специалиста, в регионах азиатской части страны температура будет выше нормы на 10—15 °C. Особенно яркие аномалии прогнозируются в Якутии и на Чукотке.

Также он отметил, что в европейской части России в течение недели ожидаются менее яркие аномалии, но также заметные.

Ранее Вильфанд объяснил причину аномального тепла в центре Европейской России.