Синоптики прогнозируют аномальное тепло в России в конце октября

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Аномально тёплая погода прогнозируется практически на всей территории России в последнюю неделю октября. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
Синоптики прогнозируют аномальное тепло в России в конце октября
  • globallookpress.com

«Практически вся территория России будет с положительными аномалиями на следующей неделе», — цитирует ТАСС Вильфанда.

По словам специалиста, в регионах азиатской части страны температура будет выше нормы на 10—15 °C. Особенно яркие аномалии прогнозируются в Якутии и на Чукотке. 

Также он отметил, что в европейской части России в течение недели ожидаются менее яркие аномалии, но также заметные.

Ранее Вильфанд объяснил причину аномального тепла в центре Европейской России.

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