Синоптик объяснил аномальное тепло в центре Европейской России

Центр Европейской России оказался под влиянием тёплой воздушной массы, поэтому дневные температуры будут превышать норму в течение выходных. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

«Москва и центр европейской части страны находились на западной периферии ложбины низкого давления. На западе ложбины — северные потоки, в южной оконечности — западные потоки, а на восточной периферии — южные потоки», — цитирует РИА Новости Вильфанда.

Он уточнил, что в конце рабочей недели Москва оказалась на восточной периферии очень тёплой воздушной массы.

«В пятницу в Москве была максимальная температуры выше 14 градусов и, конечно, это очень высокие температуры», — добавил синоптик.

Он также отметил, что 24 октября ожидается такая же погода, может быть на 1 градус ниже.

Ранее ведущий метеоролог Gismeteo Леонид Старков рассказал о погоде в центральной части России в конце октября.