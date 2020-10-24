Синоптик объяснил аномальное тепло в центре Европейской России

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Центр Европейской России оказался под влиянием тёплой воздушной массы, поэтому дневные температуры будут превышать норму в течение выходных. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
Синоптик объяснил аномальное тепло в центре Европейской России
  • АГН «Москва»
  • © Кирилл Зыков

«Москва и центр европейской части страны находились на западной периферии ложбины низкого давления. На западе ложбины — северные потоки, в южной оконечности — западные потоки, а на восточной периферии — южные потоки», — цитирует РИА Новости Вильфанда.

Он уточнил, что в конце рабочей недели Москва оказалась на восточной периферии очень тёплой воздушной массы.

«В пятницу в Москве была максимальная температуры выше 14 градусов и, конечно, это очень высокие температуры», — добавил синоптик.

Он также отметил, что 24 октября ожидается такая же погода, может быть на 1 градус ниже.

Ранее ведущий метеоролог Gismeteo Леонид Старков рассказал о погоде в центральной части России в конце октября.

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