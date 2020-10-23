Метеоролог рассказал о погоде в Центральной России в конце октября

Короткая ссылка
Ведущий метеоролог Gismeteo Леонид Старков рассказал о погоде в центральной части России в конце октября.
Метеоролог рассказал о погоде в Центральной России в конце октября
  • Pixabay

«Самые холодные дни октября в столице и Центральной России уже закончились, последняя декада будет умеренно тёплой», — заявил он в беседе с Nation News.

По его словам, потепление уже началось. В пятницу в Москве — до +14 °С, по центру России — до +16 °С.

В субботу прогнозируется +10...+12 °С.

Как отметил Старков, последняя пятидневка будет сухой, солнечной.

Ранее URA.RU сообщало, что в Челябинской области прогнозируют штормовой ветер с мокрым снегом.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить