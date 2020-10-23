Метеоролог рассказал о погоде в Центральной России в конце октября

Ведущий метеоролог Gismeteo Леонид Старков рассказал о погоде в центральной части России в конце октября.

«Самые холодные дни октября в столице и Центральной России уже закончились, последняя декада будет умеренно тёплой», — заявил он в беседе с Nation News.

По его словам, потепление уже началось. В пятницу в Москве — до +14 °С, по центру России — до +16 °С.

В субботу прогнозируется +10...+12 °С.

Как отметил Старков, последняя пятидневка будет сухой, солнечной.

Ранее URA.RU сообщало, что в Челябинской области прогнозируют штормовой ветер с мокрым снегом.