Метеоролог рассказал о погоде в Центральной России в конце октября
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«Самые холодные дни октября в столице и Центральной России уже закончились, последняя декада будет умеренно тёплой», — заявил он в беседе с Nation News.
По его словам, потепление уже началось. В пятницу в Москве — до +14 °С, по центру России — до +16 °С.
В субботу прогнозируется +10...+12 °С.
Как отметил Старков, последняя пятидневка будет сухой, солнечной.
Ранее URA.RU сообщало, что в Челябинской области прогнозируют штормовой ветер с мокрым снегом.