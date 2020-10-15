Вильфанд рассказал о наступлении предзимья в Европейской России

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В европейской части России с четверга, 15 октября, наступает сезон предзимья. Об этом заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
Вильфанд рассказал о наступлении предзимья в Европейской России
  • Pixabay

«На территории нашей страны начинается сезон предзимья. Прямо с 15-го числа в центре Европейской России заметные изменения: вместо южных потоков будут западные, а потом северо-западные, а затем и северо-северо-западные, будет резкое понижение температуры», — приводит ТАСС его слова.

Вильфанд уточнил, что россиян ожидают температуры около или даже ниже климатической нормы.

Ранее в Гидрометцентре сообщили, что уже в ближайшие выходные в Москве может выпасть первый снег.

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