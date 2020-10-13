Метеоролог предупредил о похолодании в европейской части России

Ведущий метеоролог Gismeteo Леонид Старков предупредил о похолодании в европейской части России.

«В Санкт-Петербурге в перспективе ожидается более интенсивное похолодание с возвращением среднесуточной температуры в норму. Нормой для этого времени в Петербурге является +5...+6 °С, примерно столько же и в Москве», — заявил он в беседе с Nation News.

Как подчеркнул эксперт, похолодание окажется довольно обширным и продолжительным, затронет всю европейскую часть России, распространится вплоть до юга, где завершится бархатный сезон.

«Похолодание продлится вплоть до второй декады октября месяца», — уточнил он.

Старков не исключил, что в конце октября может выпасть первый снег на востоке Ленинградской области и в Карелии.

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в беседе с НСН рассказал о погоде в центральной части России.