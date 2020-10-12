Синоптик рассказал о погоде в центральной части России

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Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал о погоде в центральной части России.
Синоптик рассказал о погоде в центральной части России
  • © Владимир Федоренко
  • РИА Новости

«До четверга мы будем наслаждаться невероятно тёплой для середины осени, октября, погодой, когда температура выше на 4—7 °C климатической нормы. Пока идём по графику сентября, природа отбросила нас на месяц назад», — заявил он в беседе с НСН.

По его словам, кардинальные изменения ожидаются в пятницу, когда через Центральную Россию пройдёт арктический фронт и за ним станут прорываться холодные воздушные массы с акватории Северного Ледовитого океана.

«В пятницу около +10 °C с дождями, а в субботу ощутим дыхание Арктики по полной программе», — добавил Тишковец.

Ранее ведущий специалист центра «Фобос» Александр Семенков в беседе с Nation News рассказал о погоде в регионах России.

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