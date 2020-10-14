Эксперт прокомментировал презентацию линейки смартфонов iPhone 12

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Главный редактор портала BigGeek.ru Николай Николаев прокомментировал презентацию линейки смартфонов iPhone 12.
Эксперт прокомментировал презентацию линейки смартфонов iPhone 12
  • Reuters

«В целом, конечно, новые модели крайне интересные. Здорово, что наконец-то изменился корпус. В iPhone это всё-таки маленькая, но революция», — заявил он в беседе с Inforeactor.

Что касается 5G, то по словам эксперта, это хороший задел на будущее.

Как считает Николаев, новые модели будут иметь успех в России, и высокая стоимость базовых флагманов снизится уже через три-четыре месяца.

iPhone 12 оснащён дисплеем диагональю 6,1 дюйма. Также компания представила iPhone 12 mini. Диагональ его экрана составит 5,4 дюйма.

Кроме этого представлены ещё две новые модели — iPhone 12 Pro и iPhone Pro Max.

Ранее интернет-омбудсмен Дмитрий Мариничев в беседе с НСН оценил интерес россиян к кнопочным телефонам.

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