Apple представила линейку смартфонов iPhone 12

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Компания Apple представила линейку новых смартфонов iPhone 12, которые поддерживают формат связи 5G.
Apple представила линейку смартфонов iPhone 12
  • Reuters

Трансляция презентации велась на сайте компании.

iPhone 12 оснащён дисплеем диагональю 6,1 дюйма. 

Также компания представила iPhone 12 mini. Диагональ его экрана составит всего 5,4 дюйма.

Кроме этого представлены ещё две новые модели — iPhone 12 Pro и iPhone Pro Max. У первой модели диагональ дисплея 6,1 дюйма, вторая модель будет иметь самый большой экран среди iPhone — 6,7 дюйма. 

15 сентября Apple представила новые смарт-часы и новые модели планшетов iPad.

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