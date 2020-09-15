Apple представила новые смарт-часы и iPad

Короткая ссылка
Американская компания Apple представила новые смарт-часы и новые модели планшетов iPad.
Apple представила новые смарт-часы и iPad
  • Reuters

Apple Watch Series 6 получили функцию контроля уровня кислорода в крови и продолжительности сна, они могут считать секунды, необходимые для качественного мытья рук. Часы также получили функцию семейного пользования. В России Apple Watch Series 6 будут стоить от 36 990 рублей.

Также компания представила новую серию смарт-часов Apple Watch SE стоимостью от 24 990 рублей. Версия станет наследником Apple Watch Series 3.

Кроме того, компания представила новую модель планшета iPad, он оснащён новым чипом А12. Стоимость в США — от $329.

Также Apple представила iPad Air. Он получил экран на всю переднюю панель: функция Touch ID переехала на кнопку включения девайса в его верхней панели. Его цена в США составит $599.

В июле сообщалось, что американская компания Apple снова стала самой дорогой в мире, опередив нефтяной саудовский гигант Saudi Aramco.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить