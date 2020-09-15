Apple представила новые смарт-часы и iPad

Американская компания Apple представила новые смарт-часы и новые модели планшетов iPad.

Apple Watch Series 6 получили функцию контроля уровня кислорода в крови и продолжительности сна, они могут считать секунды, необходимые для качественного мытья рук. Часы также получили функцию семейного пользования. В России Apple Watch Series 6 будут стоить от 36 990 рублей.

Также компания представила новую серию смарт-часов Apple Watch SE стоимостью от 24 990 рублей. Версия станет наследником Apple Watch Series 3.

Кроме того, компания представила новую модель планшета iPad, он оснащён новым чипом А12. Стоимость в США — от $329.

Также Apple представила iPad Air. Он получил экран на всю переднюю панель: функция Touch ID переехала на кнопку включения девайса в его верхней панели. Его цена в США составит $599.

В июле сообщалось, что американская компания Apple снова стала самой дорогой в мире, опередив нефтяной саудовский гигант Saudi Aramco.