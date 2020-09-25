Интернет-омбудсмен оценил интерес россиян к кнопочным телефонам

Интернет-омбудсмен Дмитрий Мариничев оценил интерес россиян к кнопочным телефонам.

«Во-первых, мода возвращается, и на кнопочные телефоны в том числе. Во-вторых (и это более значимый фактор), люди свято верят в то, что кнопочные телефоны безопаснее с точки зрения контроля или некого слежения», — заявил он в беседе с НСН.

По его словам, современные кнопочные телефоны ничем не отличаются от смартфонов, а если взять старый образец, то его можно искать лишь как раритетный аппарат.

Ранее заместитель председателя комитета Госдумы по охране здоровья Николай Говорин в беседе с ФАН напомнил о необходимости дезинфицировать смартфоны на фоне ситуации с коронавирусом.