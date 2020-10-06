В Роспотребнадзоре рассказали о возможном сроке активности COVID-19

Замдиректора по клинико-аналитической работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная рассказала о возможном сроке активности коронавирусной инфекции COVID-19 в России.

«В течение двух лет мы будем ожидать достаточно активные позиции COVID-19 среди циркулирующих сезонных респираторных вирусов с периодическими горячими точками в различных географических регионах», — цитирует её РИА Новости.

Она уточнила, что в настоящий момент происходят повторные вспышки коронавируса в стране, и они какое-то время не будут прекращаться.

Ранее Пшеничная оценила влияние погоды на эффективность передачи коронавирусной инфекции COVID-19.