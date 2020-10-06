В Роспотребнадзоре рассказали о возможном сроке активности COVID-19
- РИА Новости
«В течение двух лет мы будем ожидать достаточно активные позиции COVID-19 среди циркулирующих сезонных респираторных вирусов с периодическими горячими точками в различных географических регионах», — цитирует её РИА Новости.
Она уточнила, что в настоящий момент происходят повторные вспышки коронавируса в стране, и они какое-то время не будут прекращаться.
Ранее Пшеничная оценила влияние погоды на эффективность передачи коронавирусной инфекции COVID-19.