Юрист рассказала, законно ли посещать с собаками магазины

Юрист, член ассоциации «Зооправо» Аливия Рахимкулова рассказала, законно ли посещать с собаками магазины.

В беседе с газетой «Известия» она отметила, что на федеральном уровне не запрещено посещать магазины и рестораны с животными, но в каждом субъекте есть и региональное законодательство.

«При наличии запрещающей таблички администрация магазина обязана обеспечить место, где можно будет оставить собаку, пока владелец будет совершать покупки. В противном случае наличие запрещающей таблички незаконно», — сказала эксперт.

Если посетителя незаконно не пускают с питомцем в магазин сотрудники, то можно написать об этом в книгу жалоб и предложений, уточнила Рахимкулова.

Также можно направить жалобу в Роспотребнадзор и прокуратуру.

Ранее президент Российской ассоциации любителей домашних животных Электрон Дементьев в беседе с Inforeactor оценил законопроект об обязательной регистрации собак.