Синоптик рассказала о погоде в Москве на следующей неделе

Главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова рассказала о погодных тенденциях в столичном регионе в течение следующей недели.

«На следующей неделе произойдёт смена антициклонов. В следующей области повышенного атмосферного давления будет циркулировать более прохладный воздух. Также за счёт того, что дни с каждым разом становятся всё короче и короче, дневная температура уже не будет достигать благостных для нас +20 °С. Существенных осадков на неделе не ожидается, а ночи станут заметно холоднее», — рассказала синоптик.

Она отметила, что смена погодных процессов ожидается во вторник и в этот день прогнозируется небольшой кратковременный дождь.

«В понедельник максимальная температура в Москве +18... +20 °С, по области +15... +20 °С. Во вторник за счёт большего количества облаков уже только +17... +19 °С, по области только +14... +19 °С. В последующие дни практически до конца рабочей недели преобладающая температура в ночные часы будет около +9... +10 °С, дневная температура в Москве +16... +18 °С, по области +14... +19 °С», — добавила специалист.

При этом она подчеркнула, что смена антициклонов произойдёт очень быстро, после чего «мы снова попадём в тёплую часть следующего антициклона».

Ранее главный специалист Гидрометцентра России Марина Макарова рассказала о том, что на большей территории европейской части России на следующей неделе прогнозируется аномально тёплая погода.