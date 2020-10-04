В Росгидромете сообщили о начале предзимья в некоторых регионах России
- АГН «Москва»
- © Софья Сандурская
«Север Новосибирской, Томской, Кемеровской областей — там ожидается похолодание. Регионы попрощаются с осенней погодой, наступит предзимье также в Якутии», — сказал Варакин.
По словам специалиста, предзимье также начнётся в Магаданской области, на Камчатке и Сахалине.
Метеоролог подчеркнул, что погода на территории этих субъектов будет напоминать уже зимнюю: дождь с мокрым снегом и похолодание.
Ранее в Росгидромете рассказали о первом снеге в столичном регионе.