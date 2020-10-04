В Росгидромете сообщили о начале предзимья в некоторых регионах России

Короткая ссылка
На следующей неделе начнётся сезон предзимья в Новосибирской, Томской, Магаданской, Кемеровской областях. Об этом рассказал ТАСС руководитель ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин.
В Росгидромете сообщили о начале предзимья в некоторых регионах России
  • АГН «Москва»
  • © Софья Сандурская

«Север Новосибирской, Томской, Кемеровской областей — там ожидается похолодание. Регионы попрощаются с осенней погодой, наступит предзимье также в Якутии», — сказал Варакин.

По словам специалиста, предзимье также начнётся в Магаданской области, на Камчатке и Сахалине.

Метеоролог подчеркнул, что погода на территории этих субъектов будет напоминать уже зимнюю: дождь с мокрым снегом и похолодание.

Ранее в Росгидромете рассказали о первом снеге в столичном регионе.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить