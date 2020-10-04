В Росгидромете сообщили о начале предзимья в некоторых регионах России

На следующей неделе начнётся сезон предзимья в Новосибирской, Томской, Магаданской, Кемеровской областях. Об этом рассказал ТАСС руководитель ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин.

«Север Новосибирской, Томской, Кемеровской областей — там ожидается похолодание. Регионы попрощаются с осенней погодой, наступит предзимье также в Якутии», — сказал Варакин.

По словам специалиста, предзимье также начнётся в Магаданской области, на Камчатке и Сахалине.

Метеоролог подчеркнул, что погода на территории этих субъектов будет напоминать уже зимнюю: дождь с мокрым снегом и похолодание.

Ранее в Росгидромете рассказали о первом снеге в столичном регионе.