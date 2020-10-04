В ряде регионов России на следующей неделе ожидается аномальное тепло

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Аномально тёплая погода прогнозируется на следующей неделе на большей территории европейской части России. Температура будет выше климатической нормы примерно на пять градусов, сообщила ТАСС главный специалист Гидрометцентра России Марина Макарова.
В ряде регионов России на следующей неделе ожидается аномальное тепло
  • АГН «Москва»
  • © Сергей Ведяшкин

«На большей части Европейской России на следующей неделе будут температурные аномалии. Самое большое превышение над нормой будет в западных областях: Санкт-Петербург, Псковская, Новгородская, Ярославская, Тверская, Смоленская, Московская, Владимирская, Ивановская области. Примерно на пять градусов выше нормы там ожидается, на востоке и северо-востоке отклонение чуть меньше — 2-3 градуса», — сказала Макарова.

По словам Макаровой,  в столице аномальное тепло будет сопровождаться облачной погодой, а в Московской области в понедельник, 5 октября, могут пройти небольшие дожди.

Ранее руководитель ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин заявил о скором окончании бабьего лета в Москве.

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