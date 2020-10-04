В ряде регионов России на следующей неделе ожидается аномальное тепло

Аномально тёплая погода прогнозируется на следующей неделе на большей территории европейской части России. Температура будет выше климатической нормы примерно на пять градусов, сообщила ТАСС главный специалист Гидрометцентра России Марина Макарова.

«На большей части Европейской России на следующей неделе будут температурные аномалии. Самое большое превышение над нормой будет в западных областях: Санкт-Петербург, Псковская, Новгородская, Ярославская, Тверская, Смоленская, Московская, Владимирская, Ивановская области. Примерно на пять градусов выше нормы там ожидается, на востоке и северо-востоке отклонение чуть меньше — 2-3 градуса», — сказала Макарова.

По словам Макаровой, в столице аномальное тепло будет сопровождаться облачной погодой, а в Московской области в понедельник, 5 октября, могут пройти небольшие дожди.

Ранее руководитель ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин заявил о скором окончании бабьего лета в Москве.