Неделя арктического кино пройдёт в Севастополе в октябре

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Севастопольский военно-исторический музей-заповедник проведёт Неделю арктического кино 1—4 и 8—11 октября.
Неделя арктического кино пройдёт в Севастополе в октябре
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Об этом сообщает «Новый Севастополь».

В программу вошли документальные фильмы об арктических экспедициях, в том числе «Два океана», «Победитель льдов», «Поход ледокола «Садко» и «На Северном полюсе».

«Как говорят организаторы фестиваля, эти уникальные ленты были созданы в середине 30-х годов ХХ века и с тех пор никогда целиком не показывались широкой аудитории», — отметили в пресс-службе музея.

Также запланирован показ ленты о гидрографе Николае Евгенове «Белое безмолвие» (2019 год).

Акция состоится в рамках проекта «Неизвестные герои Севера».

Ранее, как сообщал «ПолитЭксперт», режиссёр Тимур Бекмамбетов рассказал о фильме, который посвящён лётчику Михаилу Девятаеву и будет снят в вертикальном формате.

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