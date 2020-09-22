Актриса Савосина поделилась воспоминаниями о своём коллеге Жулине

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Актриса Анастасия Савосина поделилась воспоминаниями о своём коллеге Дмитрии Жулине.
Актриса Савосина поделилась воспоминаниями о своём коллеге Жулине
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«Тихий, совершенно непритязательный, не по-актёрски скромный человек, необыкновенно молчаливый, спокойный, улыбчивый… Только самые лучшие воспоминания о нём», — заявила она в беседе с ФАН.

Савосина выразила соболезнования в связи со смертью Жулина.

Артист погиб в ДТП во Владимирской области. Ему было 43 года. Он известен по таким сериалам, как «Маршрут», «Александровский сад» и «Три дня в Одессе».

Ранее актёр и телеведущий Дмитрий Нагиев в беседе с Newinform выразил соболезнования в связи со смертью Бориса Клюева, с которым работал на проекте «Физрук».

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