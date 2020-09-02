Актёр и телеведущий Дмитрий Нагиев выразил соболезнования в связи со смертью Бориса Клюева, с которым работал в проекте «Физрук».

«Он совершенно не «актёр актёрыч», он актёр внутри, но в жизни — очень простой и человечный. Он рассказывал мне много историй про жизнь старой гвардии, я много его расспрашивал, мы проводили много времени вместе», — заявил Нагиев в беседе с Newinform.

По его словам, ещё недавно Клюев производил впечатление человека, который борется и побеждает.

Со своей стороны, актриса и ученица Клюева Полина Долинская в беседе с Nation News отметила, что артист до последнего держался так, как будто ничего не происходит.

«Я ему многим обязана, он преподавал у меня. Он помог мне попасть в театр, я играла у него в дипломном спектакле, играла с ним три — четыре спектакля вместе, как партнёр. Он много для меня сделал, как и для других своих студентов, всегда опекал и был настоящим товарищем», — рассказала Долинская.

Ранее режиссёр телефильмов «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона» Игорь Масленников рассказал о Клюеве, сыгравшем роль Майкрофта Холмса.