Дмитрий Нагиев выразил соболезнования в связи со смертью Бориса Клюева

Короткая ссылка
Актёр и телеведущий Дмитрий Нагиев выразил соболезнования в связи со смертью Бориса Клюева, с которым работал в проекте «Физрук».
Дмитрий Нагиев выразил соболезнования в связи со смертью Бориса Клюева
  • РИА Новости

«Он совершенно не «актёр актёрыч», он актёр внутри, но в жизни — очень простой и человечный. Он рассказывал мне много историй про жизнь старой гвардии, я много его расспрашивал, мы проводили много времени вместе», — заявил Нагиев в беседе с Newinform.

По его словам, ещё недавно Клюев производил впечатление человека, который борется и побеждает.

Со своей стороны, актриса и ученица Клюева Полина Долинская в беседе с Nation News отметила, что артист до последнего держался так, как будто ничего не происходит.

«Я ему многим обязана, он преподавал у меня. Он помог мне попасть в театр, я играла у него в дипломном спектакле, играла с ним три — четыре спектакля вместе, как партнёр. Он много для меня сделал, как и для других своих студентов, всегда опекал и был настоящим товарищем», — рассказала Долинская.

Ранее режиссёр телефильмов «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона» Игорь Масленников рассказал о Клюеве, сыгравшем роль Майкрофта Холмса.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить