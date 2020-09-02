Игорь Масленников рассказал о Борисе Клюеве

Режиссёр телефильмов «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона» Игорь Масленников рассказал об актёре Борисе Клюеве, сыгравшем роль Майкрофта Холмса.

«Боря был невероятно талантливым. А ещё он обладал, на мой взгляд, самым главным качеством для любого актёра — самоиронией. Это то, что я, например, лично особенно ценил», — заявил он в беседе с kp.ru.

По его словам, фильмы о Шерлоке Холмсе оказались столь долговечными, поскольку снимались как комедия, и во многом комедийный флёр и иронические нотки — заслуга именно Клюева.

Также стало известно, что соболезнования в связи со смертью Клюева выразил мэр Москвы Сергей Собянин. Об этом сообщает «Вечерняя Москва» со ссылкой на портал мэра и правительства.

«Ушёл из жизни великолепный актёр и педагог, оставивший большой след в отечественном искусстве и сердцах миллионов зрителей», — заявил Собянин.

По его словам, Клюев создал богатую галерею образов в Малом театре, а всенародную популярность артисту принесли работы в кино, в которых ярко проявились талант перевоплощения мастера и его необыкновенное обаяние.

Клюев скончался на 77-м году жизни.