Эксперт прокомментировала землетрясение в Прибайкалье

Учёный секретарь Института земной коры Сибирского отделения РАН Анна Добрынина прокомментировала землетрясение в Прибайкалье.

«22 сентября зафиксировано два сильных подземных толчка в системе Тункинских впадин на сочленении Тункинского и Главного Саянского геологических разломов. В ближайшем к эпицентру землетрясения населённом пункте деревне Быстрое ощущались толчки до 8 баллов», — заявила она в беседе с «Российской газетой».

По её словам, в посёлке Култук и городе Слюдянка, которые находятся в 22—25 км от эпицентра, зафиксировано 7—8 баллов.

В областном центре, на расстоянии 85 км от эпицентра, первый толчок оценивается в 5,4 балла, второй — в 4,6 балла.

Ранее Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр сообщил, что в районе озера Байкал произошло землетрясение магнитудой 5,3.

Как заявили в МЧС, землетрясение магнитудой 5,9 произошло в Иркутской области.

Администрация Иркутска позднее сообщила о введении режима повышенной готовности после землетрясения.