Эксперт прокомментировала землетрясение в Прибайкалье

Короткая ссылка
Учёный секретарь Института земной коры Сибирского отделения РАН Анна Добрынина прокомментировала землетрясение в Прибайкалье.
Эксперт прокомментировала землетрясение в Прибайкалье
  • © Flickr / Matt Katzenberger

«22 сентября зафиксировано два сильных подземных толчка в системе Тункинских впадин на сочленении Тункинского и Главного Саянского геологических разломов. В ближайшем к эпицентру землетрясения населённом пункте деревне Быстрое ощущались толчки до 8 баллов», — заявила она в беседе с «Российской газетой».

По её словам, в посёлке Култук и городе Слюдянка, которые находятся в 22—25 км от эпицентра, зафиксировано 7—8 баллов.

В областном центре, на расстоянии 85 км от эпицентра, первый толчок оценивается в 5,4 балла, второй — в 4,6 балла.

Ранее Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр сообщил, что в районе озера Байкал произошло землетрясение магнитудой 5,3

Как заявили в МЧС, землетрясение магнитудой 5,9 произошло в Иркутской области. 

Администрация Иркутска позднее сообщила о введении режима повышенной готовности после землетрясения.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить