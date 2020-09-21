В Подмосковье прокомментировали ситуацию с бешенством животных

В Московской области уменьшилось количество случаев выявления животных с бешенством. В 2018 году был зарегистрирован 191 случай, в 2020-м — 67.

Об этом сообщает телеканал «360».

«За два года число бешеных животных в Подмосковье снизилось более чем на 50%», — заявил министр сельского хозяйства и продовольствия региона Андрей Разин.

Ветеринарный врач Денис Середа рассказал о том, как заметить первые признаки бешенства у домашнего животного.

Ранее ФАН сообщало, что в Общероссийском народном фронте (ОНФ) предложили ужесточить наказание за жестокое обращение с животными.