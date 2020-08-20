Ветеринар рассказал, как может проявляться бешенство у животных

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Ветеринарный врач Денис Середа рассказал о том, как заметить первые признаки бешенства у домашнего животного.
Ветеринар рассказал, как может проявляться бешенство у животных
  • Pixabay

Как пояснил Денис Середа в интервью телеканалу «Звезда», животное может стать как неожиданно агрессивным, так и, наоборот, чрезмерно дружелюбным.

«Характерная картина бешенства — слюнотечение, водобоязнь, то есть животное в этом случае будет отказываться от воды. Также характерно поедание разных инородных предметов — палки, камни», — рассказал ветеринар.

Бешенство может протекать атипично, симптомы заболевания могут быть сглажены. Поэтому стоит внимательнее отслеживать поведение животных. Дикие звери в этом случае перестают бояться людей и выходят из леса туда, где есть человек.

«Укус заражённого бешенством животного может быть опасен для человека. Если рана нанесена ближе к голове, то вирус бешенства может попасть в головной мозг. Поэтому в этом случае ситуация может быть ещё критичнее. И необходимо обратиться в ближайший травматологический пункт, чтобы врач позаботился о вашем здоровье», — сказал Денис Середа.

Ранее ФАН сообщало, что в Общероссийском народном фронте (ОНФ) предложили ужесточить наказание за жестокое обращение с животными.

 

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