Ветеринар рассказал, как может проявляться бешенство у животных

Ветеринарный врач Денис Середа рассказал о том, как заметить первые признаки бешенства у домашнего животного.

Как пояснил Денис Середа в интервью телеканалу «Звезда», животное может стать как неожиданно агрессивным, так и, наоборот, чрезмерно дружелюбным.

«Характерная картина бешенства — слюнотечение, водобоязнь, то есть животное в этом случае будет отказываться от воды. Также характерно поедание разных инородных предметов — палки, камни», — рассказал ветеринар.

Бешенство может протекать атипично, симптомы заболевания могут быть сглажены. Поэтому стоит внимательнее отслеживать поведение животных. Дикие звери в этом случае перестают бояться людей и выходят из леса туда, где есть человек.

«Укус заражённого бешенством животного может быть опасен для человека. Если рана нанесена ближе к голове, то вирус бешенства может попасть в головной мозг. Поэтому в этом случае ситуация может быть ещё критичнее. И необходимо обратиться в ближайший травматологический пункт, чтобы врач позаботился о вашем здоровье», — сказал Денис Середа.

Ранее ФАН сообщало, что в Общероссийском народном фронте (ОНФ) предложили ужесточить наказание за жестокое обращение с животными.