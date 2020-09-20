В Союзе кинематографистов назвали большой утратой смерть Борисова

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Полина Полетаева
Пресс-секретарь Союза кинематографистов России Татьяна Немчинская прокомментировала в беседе с RT сообщение о смерти советского и российского актёра, режиссёра и ведущего передачи «Русское лото» Михаила Борисова.
В Союзе кинематографистов назвали большой утратой смерть Борисова
  • © mihailborisov.ru

«Сегодня я услышала, что не стало этого замечательного актёра и телеведущего. У него была колоссальная педагогическая деятельность в театральном институте. Уходят люди, с которыми прошло твоё детство... Недавно не стало Клюева, сегодня мы узнали об уходе Борисова. Очень жаль», — сказала она.

Как отметила Немчинская, слыша подобные печальные новости «вспоминаешь, что с этими людьми связана большая часть нашего повседневного зрительского существования».

«Я думаю, что каждый второй-третий из людей старшего поколения подумал: «Это он, Борисов! Это тот самый человек, который создавал поле обаяния с телевизионного экрана». Что я могу сказать? Это, конечно, колоссальная утрата. Жаль, что мы уже не увидим его на экране. Царствие ему небесное», — добавила собеседница RT.

Ранее стало известно о смерти ведущего «Русского лото» Михаила Борисова.

Представитель «Столото» сообщила, что розыгрыши «Русского лото» после смерти ведущего будут вести его соведущие Ирида Хусаинова, Инна Воронина и Виктория Панина.

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