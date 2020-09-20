В «Русском лото» рассказали о будущем программы после смерти Борисова

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Представитель «Столото» сообщила, что розыгрыши «Русского лото» после смерти ведущего Михаила Борисова будут вести его соведущие Ирида Хусаинова, Инна Воронина и Виктория Панина, периодичность выхода телеигры и её правила не меняются.
В «Русском лото» рассказали о будущем программы после смерти Борисова
  • Reuters

«Пока розыгрыши «Русского лото» будут вести многолетние соведущие Михаила Борисовича Ирида Хусаинова, Инна Воронина и Виктория Панина. Периодичность розыгрышей лотереи и её правила не меняются», — приводит РИА Новости слова представителя.

Отмечается, что передача в воскресенье, 20 сентября, вышла в записи с участием умершего артиста.

В «Столото» также выразили соболезнования семье, друзьям и поклонникам бессменного ведущего и художественного руководителя еженедельной всероссийской телевизионной лотереи.

Ранее стало известно, что в возрасте 71 года скончался ведущий телеигры «Русское лото» Михаил Борисов. Накануне он был госпитализирован во время съёмок телепередачи.

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