В «Русском лото» рассказали о будущем программы после смерти Борисова
- Reuters
«Пока розыгрыши «Русского лото» будут вести многолетние соведущие Михаила Борисовича Ирида Хусаинова, Инна Воронина и Виктория Панина. Периодичность розыгрышей лотереи и её правила не меняются», — приводит РИА Новости слова представителя.
Отмечается, что передача в воскресенье, 20 сентября, вышла в записи с участием умершего артиста.
В «Столото» также выразили соболезнования семье, друзьям и поклонникам бессменного ведущего и художественного руководителя еженедельной всероссийской телевизионной лотереи.
Ранее стало известно, что в возрасте 71 года скончался ведущий телеигры «Русское лото» Михаил Борисов. Накануне он был госпитализирован во время съёмок телепередачи.