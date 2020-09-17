В МХАТе имени Горького рассказали о создании совета попечителей
- РИА Новости
Об этом сообщает «Утро.ру».
В состав войдут представители деловых кругов, государственные деятели, заинтересованные в реализации творческих и образовательных программ театра, а также в развитии современной отечественной культуры.
Первыми членами совета стали руководители компании УГМК — генеральный директор Андрей Козицын и коммерческий директор Игорь Кудряшкин.
В сезоне-2020/21 при поддержке совета попечителей и Института культурной политики будет поставлен ряд спектаклей.
Ранее сообщалось, что МХАТ им. М. Горького открывает сезон премьерой спектакля «Красный Моцарт».
«Дни.ру» сообщали, что премьера детского спектакля «Холодное сердце» пройдёт в МХАТ им. М. Горького 27 сентября.