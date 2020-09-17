В МХАТе имени Горького рассказали о создании совета попечителей

В МХАТе имени М. Горького рассказали о создании совета попечителей.

Об этом сообщает «Утро.ру».

В состав войдут представители деловых кругов, государственные деятели, заинтересованные в реализации творческих и образовательных программ театра, а также в развитии современной отечественной культуры.

Первыми членами совета стали руководители компании УГМК — генеральный директор Андрей Козицын и коммерческий директор Игорь Кудряшкин.

В сезоне-2020/21 при поддержке совета попечителей и Института культурной политики будет поставлен ряд спектаклей.

Ранее сообщалось, что МХАТ им. М. Горького открывает сезон премьерой спектакля «Красный Моцарт».

«Дни.ру» сообщали, что премьера детского спектакля «Холодное сердце» пройдёт в МХАТ им. М. Горького 27 сентября.