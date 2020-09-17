В МХАТе имени Горького рассказали о создании совета попечителей

Короткая ссылка
В МХАТе имени М. Горького рассказали о создании совета попечителей.
В МХАТе имени Горького рассказали о создании совета попечителей
  • РИА Новости

Об этом сообщает «Утро.ру».

В состав войдут представители деловых кругов, государственные деятели, заинтересованные в реализации творческих и образовательных программ театра, а также в развитии современной отечественной культуры.

Первыми членами совета стали руководители компании УГМК — генеральный директор Андрей Козицын и коммерческий директор Игорь Кудряшкин.

В сезоне-2020/21 при поддержке совета попечителей и Института культурной политики будет поставлен ряд спектаклей.

Ранее сообщалось, что МХАТ им. М. Горького открывает сезон премьерой спектакля «Красный Моцарт».

«Дни.ру» сообщали, что премьера детского спектакля «Холодное сердце» пройдёт в МХАТ им. М. Горького 27 сентября.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить