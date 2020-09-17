Спасатели предупредили об усилении ветра до 23 м/с в Петербурге
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Об этом сообщает «Петербургский дневник» со ссылкой на пресс-службу регионального ГУ МЧС России.
Северный и северо-западный ветер усилится до 15—18 м/с. В прибрежных районах порывы могут достигать 23 м/с.
По прогнозу, также возможны дожди (ночью сильные, днём кратковременные).
Температура воздуха в ночное время составит до +8 ˚С, в дневное потеплеет до +13 ˚С.
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