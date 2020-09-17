Спасатели предупредили об усилении ветра до 23 м/с в Петербурге

Спасатели предупредили об усилении ветра в Санкт-Петербурге в пятницу, 18 сентября.

Об этом сообщает «Петербургский дневник» со ссылкой на пресс-службу регионального ГУ МЧС России.

Северный и северо-западный ветер усилится до 15—18 м/с. В прибрежных районах порывы могут достигать 23 м/с.

По прогнозу, также возможны дожди (ночью сильные, днём кратковременные).

Температура воздуха в ночное время составит до +8 ˚С, в дневное потеплеет до +13 ˚С.

Ранее, как передавала НСН, ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал, какой будет в 2020 году зима в России.