В Гидрометцентре прогнозируют аномально тёплую погоду в ряде регионов
- АГН «Москва»
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«Очень высокая температура, на +8...+10 °С выше климатической нормы, прогнозируется на севере Сибирского и Дальневосточного федеральных округов в ближайшие дни. Температура ожидается от +12 °С...+14 °С градусов днём», — приводит ТАСС его слова.
Вильфанд отметил, что для жителей этих регионов такая температура является очень высокой.
«В Приморье хорошая погода, показатели +24 °С..+25 °С, в Амурской области — выше +20 °С. Это выше нормы примерно на 3 °С...4 °С», — заявил синоптик.
Ранее Вильфанд сообщил, что период «золотой осени» в Москве ожидается в начале следующей недели.