В Гидрометцентре прогнозируют аномально тёплую погоду в ряде регионов

Аномально тёплая погода ожидается в некоторых регионах Сибирского и Дальневосточного федеральных округов, а также Приморья и Амурской области. Об этом заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«Очень высокая температура, на +8...+10 °С выше климатической нормы, прогнозируется на севере Сибирского и Дальневосточного федеральных округов в ближайшие дни. Температура ожидается от +12 °С...+14 °С градусов днём», — приводит ТАСС его слова.

Вильфанд отметил, что для жителей этих регионов такая температура является очень высокой.

«В Приморье хорошая погода, показатели +24 °С..+25 °С, в Амурской области — выше +20 °С. Это выше нормы примерно на 3 °С...4 °С», — заявил синоптик.

Ранее Вильфанд сообщил, что период «золотой осени» в Москве ожидается в начале следующей недели.