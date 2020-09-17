В Гидрометцентре прогнозируют аномально тёплую погоду в ряде регионов

Короткая ссылка
Аномально тёплая погода ожидается в некоторых регионах Сибирского и Дальневосточного федеральных округов, а также Приморья и Амурской области. Об этом заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
В Гидрометцентре прогнозируют аномально тёплую погоду в ряде регионов
  • АГН «Москва»
  • © Сергей Киселев

«Очень высокая температура, на +8...+10 °С выше климатической нормы, прогнозируется на севере Сибирского и Дальневосточного федеральных округов в ближайшие дни. Температура ожидается от +12 °С...+14 °С градусов днём», — приводит ТАСС его слова.

Вильфанд отметил, что для жителей этих регионов такая температура является очень высокой.

«В Приморье хорошая погода, показатели +24 °С..+25 °С, в Амурской области — выше +20 °С. Это выше нормы примерно на 3 °С...4 °С», — заявил синоптик.

Ранее Вильфанд сообщил, что период «золотой осени» в Москве ожидается в начале следующей недели.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить