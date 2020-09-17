Вильфанд спрогнозировал сроки наступления «золотой осени» в Москве

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Период «золотой осени» в Мосеве ожидается в начале следующей недели. Об этом заявил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
Вильфанд спрогнозировал сроки наступления «золотой осени» в Москве
  • АГН «Москва»
  • © Софья Сандурская

«Для того, чтобы осень была красочной, нужна ясная погода. Когда солнце освещает листья, красота действительно неописуемая. По предварительным расчётам, в течение следующей недели погода будет преимущественно антициклональная, и хоть многие деревья ещё зелёные, можно говорить, что начнётся очень красивая пора», — приводит ТАСС его слова.

Вильфанд спрогнозировал «робкое наступление золотой осени» в России, а также заявил, что этот период будет продолжительным.

«Если влаги мало, то корни не могут подпитывать ей ветви, и листва опадает рано. Но в этом году осадков было очень много: в мае выпало три нормы, в июне — больше двух норм, август, правда, был не очень дождливым. Но влаги всё равно очень много», — отметил синоптик.

Ранее главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова в беседе с сайтом «Москва 24» рассказала, как одеваться в сентябре в столице.

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