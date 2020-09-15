Синоптик рассказал, когда в Москву придёт «старое» бабье лето

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«Старое» бабье лето с температурой до +16 °С придёт в Москву после 23—24 сентября, сообщил ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.
Синоптик рассказал, когда в Москву придёт «старое» бабье лето
  • РИА Новости

По его словам, есть вероятность, что холод, который придёт в столицу в пятницу, 18 сентября, вдохнёт жизнь в скандинавский антициклон, и он распространит сферу своего влияния стран северной Европы на Европейскую территорию России.

Синоптик отметил, что это будет период солнечной погоды, однако насколько он задержится, сказать трудно — возможно, на несколько дней.

«Это будет похоже на «старое» бабье лето, оно начнётся после 23—24 сентября. Там и температуры уже не те: +1...+6 °С ночью, +11...+16 °С днём», — цитирует Тишковца РИА Новости.

Он рассказал, что классического бабьего лета в этом году так и не было.

Ранее Гидрометцентр объявил «жёлтый» уровень погодной опасности в Московском регионе из-за ветра.

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